Fatih Terim geri dönüyor! Dev maçta yorumculuk yapacak - Haberler

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Fatih Terim geri dönüyor! Dev maçta yorumculuk yapacak

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak Liverpool-Real Madrid maçında yorumcu koltuğunda Fatih Terim oturacak. EXXEN'den yayınlanacak dev final 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra suskunluğunu koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli adam dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.

FATİH TERİM GERİ DÖNÜYOR

Asist Analiz'den İlhan Tüysüz'ün haberine göre, Exxen'de yayınlanacak Real Madrid-Liverpool finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak. Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.

Haberler.com - Spor

Fatih Terim, Spor, Haberler

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