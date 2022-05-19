Fatih Terim geri dönüyor! Dev maçta yorumculuk yapacak - Haberler

Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra suskunluğunu koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli adam dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.

FATİH TERİM GERİ DÖNÜYOR

Asist Analiz'den İlhan Tüysüz'ün haberine göre, Exxen'de yayınlanacak Real Madrid-Liverpool finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak. Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.

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