Fatih Terim'den MasterChef ziyareti! Sette çekilen fotoğrafa yorum yağdı - Haberler

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Fatih Terim'den MasterChef ziyareti! Sette çekilen fotoğrafa yorum yağdı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fatih Terim, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye programının setini ziyaret etti. Programın yapımcıları ve sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Usta teknik direktör Fatih Terim, bu sefer çekildiği bir fotoğrafla gündeme geldi. Reyting rekorları kıran ve yeni sezonuna başlayan MasterChef Türkiye programının setini ziyaret eden tecrübeli hoca, program yapımcıları ve yarışmanın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile hatıra fotoğrafı çekildi.

GÜNDEM OLDU

Çekilen bu fotoğraf sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandırdı. Özellikle Galatasaray taraftarları tecrübeli hocanın bu fotoğrafına övgüler yağdırdı.

Fatih Terim'den MasterChef ziyareti! Sette çekilen fotoğrafa yorum yağdı

MEHMET ŞEF SIKI BİR GALATASARAY TARAFTARI

Programda jürilik yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Galatasaray'ın maçlarını genellikle stadyumda takip eden usta şef, Fatih Terim'in de büyük hayranı.

Fatih Terim'den MasterChef ziyareti! Sette çekilen fotoğrafa yorum yağdı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Mehmet Yalçınkaya Galatasaray Fatih Terim MasterChef Spor Haberler

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