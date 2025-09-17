Fatih Terim'in 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?' sorusuna verdiği yanıt olay oldu

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, NTV'de katıldığı Empati programında Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyon olamamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

"BAZEN BÖYLE YILLAR OLUR"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk olan 72 yaşındaki Fatih Terim'e "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Terim, bu durumu abartmamak gerektiğini belirterek, ''Bazen böyle yıllar olur. Avrupa'da 30-40 yıl şampiyon olamayan takımlar var. Bu, sağlıklı düşünmeyi engeller'' ifadelerini kullandı. Terim'in o anları kısa sürede viral oldu.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Tecrübeli çalıştırıcı, Türk futbolunun mevcut durumu ve geçmiş deneyimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Terim'in sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.