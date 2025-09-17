Haberler

Fatih Terim'in "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusuna verdiği yanıt olay oldu

Fatih Terim'in 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?' sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'e katıldığı bir programda "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" şeklinde bir soru yöneltildi. Terim, bu durumu abartmamak gerektiğini belirterek, ''Bazen böyle yıllar olur. Avrupa'da 30-40 yıl şampiyon olamayan takımlar var. Bu, sağlıklı düşünmeyi engeller'' ifadelerini kullandı. Terim'in o anları kısa sürede viral oldu.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, NTV'de katıldığı Empati programında Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyon olamamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

"BAZEN BÖYLE YILLAR OLUR"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk olan 72 yaşındaki Fatih Terim'e "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Terim, bu durumu abartmamak gerektiğini belirterek, ''Bazen böyle yıllar olur. Avrupa'da 30-40 yıl şampiyon olamayan takımlar var. Bu, sağlıklı düşünmeyi engeller'' ifadelerini kullandı. Terim'in o anları kısa sürede viral oldu.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Tecrübeli çalıştırıcı, Türk futbolunun mevcut durumu ve geçmiş deneyimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Terim'in sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

30 - 40 yıl temenni gibi olmuş :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Başarısızlığa odaklanmış bir yönetim var..Virüs gibi koltuğa yapışmış gitmiyor.. Basarizligin sebebi koltuk sevdası...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
