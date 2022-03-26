Burak Elmas'ı ibra etmeyeceği konuşulan Fatih Terim'den sürpriz karar
Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da bugün mali genel kurul toplantıları gerçekleşecek. Başkan Burak Elmas ibra edilirse görevine devam edecek, 'ibrasızlık' durumunda erken seçim kararı alacak. Burak Elmas aleyhine oy kullanacağı konuşulan Fatih Terim'in kongreye katılmayacağı öğrenildi.
Galatasaray'da 2021 yılının ilk 5 ayında görevde olan eski başkan Mustafa Cengiz yönetim kurulu, mevcut Başkan Burak Elmas ve yönetimi için mali ve idari ibra oylaması yapılacak.
SEÇİM KARARI
Galatasaray tarihinin en önemli kongrelerinden biri olarak gösterilen bu genel kurul Burak Elmas için çok kritik. Elmas ibrasızlık halinde erken seçim kararı alacak.
TERİM KATILMAYACAK
Hafta içinde sıkça kongreye katılacağı yazılan Fatih Terim, taraf olmamak adına gelmeme kararı aldı. Fanatik'teki habere göre; Terim bu kongrede tarafsız kalacak.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
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