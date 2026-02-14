Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜCÜ BİR GECE OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası.'' dedi.

''3 ŞUT ATTILAR, 3'Ü DE GOL OLDU''

Fenerbahçe'nin çektiği tüm şutlarda gol attığını belirten Tekke, "Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık." ifadelerini kullandı.

"HATA YAPMADAN ÖĞRENMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Fatih Tekke son olarak, "Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var." sözlerini sarf etti.