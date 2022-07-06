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Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor

AA - Cem Ali Kuş - Spor
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor

Düzce'de kampa giren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'de kampa giren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam ediyor.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular; güç, pas ve şut çalışması gerçekleştirerek günü çift antrenmanla tamamladı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak Fatih Karagümrüklü futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste ikinci etap çalışmalarıyla sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA / Cem Ali Kuş - Spor

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