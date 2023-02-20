Fatih Karagümrük'ün yıldızı Otabek Shukurov, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Fatih Karagümrükspor forması giyen Özbek futbolcu Otabek Shukurov, deprem felaketi nedeniyle Özbekistan'dan gelen ekiple Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "Kardeşlerimiz için buradayız. Acınız acımızdır!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi vuran depremlerden en fazla etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da, Karagümrükspor forması giyen Özbek futbolcu Otabek Shukurov arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

"KARDEŞLERİMİZ İÇİN BURADAYIZ"

Özbekistan'dan gelen ekiple birlikte arama kurtarma çalışmalarında görev alan Özbek futbolcu Otabek Shukurov, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, "Kardeşlerimiz için buradayız. Acınız acımızdır!" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞTI"

Fatih Karagümrük'ten yapılan paylaşımda ise, "Futbolcumuz Otabek Shukurov, Özbekistan'dan yardıma gelen arama kurtarma faaliyetlerine geçen hafta katılarak vatandaşlarımız için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Otabek Shukurov ve Özbekistan milletine bizlerin yanında olduğu, acımızı paylaştığı için teşekkür ederiz." denildi.