Fatih Karagümrük sahasında Ümraniyespor'u 2-1 geçti

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük, 1'inci Lig'in ikinci hafta maçında sahasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, 1'inci Lig'in ikinci haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede Ayberk Demirbaş düdük çaldı. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Anıl Çiftçi üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Fatih Karagümrük ; Marco Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Davide Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Emmanouil Siopis, Dorukhan Toköz, Daniele Verde, Emre Akbaba, Barış Jakob Kalaycı ve Tiago Çukur ilk 11'iyle çıktı. Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Tomislav Glumac, Mustafa Eser, Oğuz Yıldırım, Ali Yaşar, Andrej Dokanovic, Serkan Göksu, Kerem Şen, Santeri Hostikka, Cebio Soukou ve Melih Bostan ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

60'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında topla buluşan Muhammet, ortasını kale sahasına gönderdi. Kale sahasına yükselen topa ayağını uzatan Pesic'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Ümraniyespor, 71'inci dakikada Soukou'nun attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. Fatih Karagümrük, 76'ncı dakikada Pesic'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı