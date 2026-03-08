Haberler

Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, lig sonuncusu Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

  • Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig maçı 1-1 berabere bitti.
  • Gaziantep FK, 54. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti, Fatih Karagümrük ise 63. dakikada Serginho ile karşılık verdi.
  • Gaziantep FK, bu sonuçla ligde 30 puana yükseldi, Fatih Karagümrük ise 14 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

GAZİANTEP'TE KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 54. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fatih Karagümrük, 63. dakikada Serginho ile bu gole karşılık verdi ve maçın skorunu ilan etti.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 30 puana yükseldi. Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ise 14 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

