Haberler

Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 3 ay aranın ardından ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı.

  • Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek 8 maç sonra ilk galibiyetini aldı.
  • Fatih Karagümrük'ün golleri 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana tarafından atıldı.
  • Fatih Karagümrük'ün puanı 7'ye yükseldi ve bu sezonki ikinci galibiyeti oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı.

2 GOLLE 3 PUAN

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana kaydetti.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN 3 AY SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 3 ay aranın ardından ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ilk maçından mağlup ayrıldı ve 14 puanda kaldı.

LİGDE GELECEK HAFTA

Süper Lig'in bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.