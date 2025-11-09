Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 3 ay aranın ardından ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 3 ay aranın ardından ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ilk maçından mağlup ayrıldı ve 14 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.