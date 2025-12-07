Haberler

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Fatih Karagümrük'un teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuna iyi başladıklarını ancak bire bir mücadelelerde kaybettiklerini ve rakibin daha fazla isabetli şut attığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Oyuna iyi başladık gibi oldu. Golü yediğimiz dakikaya kadar oyun başa baş gidiyordu." dedi.

Maçın genelinde Fatih Karagümrük'ün 400'e, Gençlerbirliği'nin ise 265'e yakın pas yaptığını belirten Canel, "Hava toplarında biz üstünüz. Ama üçüncü bölgede bire bir mücadeleleri kaybedince onlar bizim kaleye çok daha fazla şut çekti. Daha isabetli şutlar attılar. Rakibimizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
