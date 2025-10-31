Fatih Karagümrük'te Onur Can Korkmaz Dönemi Başlıyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Çek teknik adam Marcel Licka'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Onur Can Korkmaz'ı atadı. Kulüp, Korkmaz ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te Çek teknik adam Marcel Licka'dan boşalan teknik direktörlüğe Onur Can Korkmaz getirildi.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor