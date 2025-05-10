Fatih Karagümrük Süper Lig Hayalini Süslüyor

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'e çıkmayı hak eden bir takım olduklarını ve play-off finalini kazanıp çıkmayı istediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır FK'yı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, ligi 3. sırada bitirerek play-off final biletini aldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Biz bu ligden Süper Lig'e çıkmayı hak eden bir takımdık ama bazı şanssızlıklar, bazı engeller bizi engelledi. Biz ait olduğumuz yere inşallah tek maçla dönmeyi arzu ediyoruz. Bunu daha önce de yaşadık. Yine buradan hak ettiğimiz yere geleceğimizi umuyoruz. Oyuna gelince de ortada bir oyundu. Rakip takımın ilk yarı sonlarına doğru gol pozisyonu vardı ama istek ve arzumuzla bu maçı galip bitirdik. İnşallah sonu da hayırlı olacak" dedi. - İSTANBUL