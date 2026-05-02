Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

İstanbul ekibi, başkent temsilcisi karşısında 3 puan alamaması durumunda lige veda edecek

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Sezondaki 31 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 21 puanla 18'inci ve son basamakta bulunuyor.

Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, başkent ekibi karşısında 3 puan alamaması durumunda lige veda edecek.

Fatih Karagümrük'te Ivo Grbic ile Ricardo Esgaio, bu maçta sarı kart görürlerse Kocaelispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Ankara temsilcisi, ligin ilk yarısında başkentteki mücadeleyi 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
