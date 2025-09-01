Fatih Karagümrük, Ricardo Esgaio ile Anlaştı

Fatih Karagümrük, Sporting Lizbon'dan sağ bek Ricardo Esgaio ile 2 sezonluk sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde birçok başarı elde etti.

Fatih Karagümrük, Sporting Lizbon'dan sağ bek Ricardo Esgaio ile 2 sezonluk anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Ricardo Esgaio'yu transfer etti. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgiler de verilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Ricardo Esgaio, Portekiz ekibi Sporting Lizbon formasıyla 9 sezon, Braga ile de 4 sezon mücadele ederken 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 kez de Portekiz Süper Kupası kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimleri de bulunan oyuncumuz Ricardo Esgaio'ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

