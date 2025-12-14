Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Kocaelispor: 0 (İlk yarı)

Haberler

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Maçta dikkat çeken anlar arasında VAR incelemeleri ve bir kaç önemli pozisyon yer aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Keita'nın şutunda meşin yuvarlak Kranevitter'in eline çarptı. Ardından VAR'dan gelen tavsiye üzerine hakem Çağdaş Altay pozisyonu incelemeye gitti.

11. dakikada incelemesini tamamlayan Çağdaş Altay, elle oynama öncesinde Serdar Dursun'un Atakan'a faul yaptığı gerekçesiyle oyunun serbest vuruşla yeniden başlamasına hükmetti.

16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak her iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında altıpas önünde topu önünde bulan Serdar'ın ağlara giden şutunda Esgaio meşin yuvarlağı son anda çeldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Alp

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Doh, Serginho, Berkay Özcan, Johnson, Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Petkovic, Tarkan Serbest, Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Syrota, Nonge, Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Balogh, Show (Kocaelispor) - İSTANBUL




