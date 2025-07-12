Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile Sözleşme İmzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sloven futbolcu Jure Balkovec'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sloven futbolcu Jure Balkovec'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2022 yılları arasında 2 sezon Fatih Karagümrük forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Slovenyalı futbolcu, son 3 sezondur formasını giydiği Alanyaspor'dan sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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