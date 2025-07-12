Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sloven futbolcu Jure Balkovec'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sloven futbolcu Jure Balkovec'i kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2022 yılları arasında 2 sezon Fatih Karagümrük forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Slovenyalı futbolcu, son 3 sezondur formasını giydiği Alanyaspor'dan sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle ayrıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor