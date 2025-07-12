Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile Sözleşme İmzaladı

Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile Sözleşme İmzaladı
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Fatih Karagümrük, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında formasını giyen tecrübeli sol bek Jure Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Balkovec, Alanyaspor'da 91 maçta 10 gol ve 5 asistle başarılı bir performans sergiledi.

Fatih Karagümrük, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında formasını giyen sol bek oyuncusu Jure Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında formamızı giyen tecrübeli sol bek Jure Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son üç sezonunu geçirdiği Alanyaspor'da 91 maça çıkan Balkovec 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Slovenya Milli Takımı ile de 38 karşılaşmada görev yapan oyuncumuza, ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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