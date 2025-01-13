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Fatih Karagümrük, Jamaikalı Forvet Andre Gray'i Transfer Etti

Fatih Karagümrük, Jamaikalı Forvet Andre Gray'i Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı futbolcu Andre Gray'i kadrosuna kattığını açıkladı. Gray, Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giymiş tecrübeli bir santrfor olarak dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Jamaikalı futbolcu Andre Gray'i kadrosuna kattığı açıkladı.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı santrfor Andre Gray'i renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jamaikalı forvet Andre Gray'i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray'e hoş geldin diyor, Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak İngiltere Championship takımlarından Plymouth Argyle forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, 13 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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