Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 galip tamamladı. Maçın tek golü 63. dakikada Ahmet Sivri'den geldi. Gençlerbirliği'nin yeni transferleri de maça katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçını, İstanbul ekibi 1-0 kazandı.

Düzce Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarının 63. dakikasında Ahmet Sivri'nin attığı golle Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği'nin yeni transferlerinden Gökhan Akkan ve Moussa Kyabou ilk 11'de yer alırken, Thalisson Kelven ise ikinci devrede oyuna girdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Osman Sungur, maç öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile bir süre sohbet etti ve takımın son durumu, yeni sezon hazırlıkları konusunda bilgi aldı. Sungur, daha sonra maçı takip etti.

Başkent ekibi, Düzce'de oynanan karşılaşmanın ardından hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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