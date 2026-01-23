Haberler

Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'te

Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'te
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Bartuğ Elmaz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Alt yaş kategorilerde 62 kez milli olan 22 yaşındaki oyuncumuz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1'i Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 8 karşılaşmada görev aldı. Bartuğ Elmaz'a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu