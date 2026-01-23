Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'te

SÜPER Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Bartuğ Elmaz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Alt yaş kategorilerde 62 kez milli olan 22 yaşındaki oyuncumuz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1'i Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 8 karşılaşmada görev aldı. Bartuğ Elmaz'a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.