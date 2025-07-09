Fatih Karagümrük, Enzo Roco ile 1+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fatih Karagümrük, Enzo Roco ile 1+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Fatih Karagümrük, tecrübeli Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Roco, daha önce de Karagümrük'te forma giymişti.

Fatih Karagümrük, Şilili futbolcu Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli savunma oyuncusu Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Enzo Roco'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

2020-2021 sezonunda da Karagümrük'te oynayan 32 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de ayrıca Beşiktaş'ta da forma giydi. Şilili futbolcu kariyerinde Elchei Espanyol, Cruz Azul ve Al Taee gibi takımlarda da mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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