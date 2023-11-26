Fatih Karagümrük cephesinden VAR hakemine zehir zemberek tepki

Öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Fatih Karagümrük'te yardımcı antrenör Atılay Canel, mücadelenin ardından maçın VAR hakemine tepki gösterdi. Hakeme isyan eden Canel, "Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR varken, bize VAR olmadı. Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur" dedi.

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZE GÖRE PENALTIYDI"

VAR hakemini hedef alan Canel, "Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR varken, bize VAR olmadı. Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel bir maç oldu, bizi izleyenlere güzel bir maç izlettik" ifadelerini kullandı.

"VAR'DAKİ ARKADAŞ YÜZÜNDEN KAYBEDİYORUZ"

Eleştirilerine devam eden ve VAR hakemi Hüseyin Göçek'in orta hakem Arda Kardeşler'i de yaktığını söyleyen Canel, "Biz başından beri iyi şekilde çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Teknik ekip, masörler, idari kadro, yönetim... Ama 1 kişinin yüzünden biz buradan puan almadan dönüyoruz. 30-40 kişi hizmet ediyor ama VAR'daki 1 arkadaş (Hüseyin Göçek) yüzünden kaybediyoruz. Orta hakemi de yaktı. Verdiğimiz hizmetler boşa gidiyor" dedi.