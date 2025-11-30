Haberler

Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçında VAR Cihan Aydın

Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçında VAR Cihan Aydın
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Cihan Aydın oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

pusatalfa:

Rakip fener değilse korkma normal biter

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
