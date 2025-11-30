Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçında VAR Cihan Aydın

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak. - İSTANBUL