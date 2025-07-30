Fatih Karagümrük, Berkay Özcan'ı Kiraladı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Başakşehir'den 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ı 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Berkay, ilk antrenmanına da çıkarak takımla çalışmalarına başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Başakşehir'den 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek Berkay Özcan'ın ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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