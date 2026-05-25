Fatih Karagümrük, kaleci Batuhan Şen'i transfer etti
Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, 27 yaşındaki kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, tecrübeli file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Batuhan Şen, bu sezon Galatasaray ile 2 Süper Lig maçına çıktı.
Kaynak: AA / Can Öcal