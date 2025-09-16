Fatih Karagümrük, Başakşehir'i Ağırlıyor: Nuri Şahin İlk Maçında

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan 1 maçı eksik kırmızı-siyahlı takımın 3 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 2 maçı eksik Başakşehir ise 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geride kalan süreçte 2 puan topladı.

Karagümrük'te eksikler

Fatih Karagümrük'te Başakşehir mücadelesinde statü gereği 6 oyuncu forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda yeni transferler David Datro Fofana, Burhan Ersoy, Ricardo Esgaio, Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berke Can Evli oynayamayacak.

Öte yandan Ahmet Sivri'nin ise sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir'de Nuri Şahin ilk maçına çıkacak

RAMS Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin, ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran turuncu-lacivertli takım, dün düzenlenen imza töreniyle 37 yaşındaki Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'de 8 eksik

RAMS Başakşehir'de 6 oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak.

Başakşehir'de Amine Harit, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım, Jakub Kaluzinski ve Tuğra Turhan statü gereği, Ousseynou Ba da kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Davie Selke ile Leo Duarte'nin ise durumu maç saatinde belli olacak.