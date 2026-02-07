Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 5. dakikada Serginho'nun attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıyı önde kapatan Fatih Karagümrük, önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka, Larsson, Barış Jakob Kalaycı, Serginho

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric, Soner Dikmen, Ballet, Safuri, Samet Karakoç, Van de Streek

Gol: Dk. 5 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 15 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Jakob Kalaycı'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Babicka, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleci Julian'ın yanından kaleye gönderdi. Sol çapraza açılan meşin yuvarlağı Serginho, kale çizgisinin gerisinde tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden Barış Jakob Kalaycı'nın yaptığı sert vuruşta top, yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Babicka'nın şutunda top savunmaya da çarparak az farkla üstten dışarı gitti.

Fatih Karagümrük, ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

