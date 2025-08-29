Fatih Karagümrük, Antalya Deplasmanında Kazanmak İstiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. İstanbul ekibi, ligin alt sıralarında yer alırken, Antalyaspor ise üst sıralarda mücadele ediyor. Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Maruis Tresor Doh bu maçta forma giyemeyecek.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig'in 3 haftası geride kalırken 1 maçı eksik İstanbul ekibi, 2 yenilgiyle 18. ve son basamakta yer alıyor.

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Antalyaspor ise topladığı 6 puanla 6. sırada haftaya giriş yaptı.

Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Maruis Tresor Doh, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Manifest konserinde istenmeyen görüntü! Tokat anı kamerada

Ünlü grup Ankara'da sahne aldı! Konserde istenmeyen anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.