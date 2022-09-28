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Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, serbest oyuncu statüsünde bulunan Adem Ljajic ile ara transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, serbest oyuncu statüsünde bulunan Adem Ljajic ile ara transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Son olarak Beşiktaş'ta oynayan Sırp futbolcu, geçen sezon hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Fatih Karagümrük Adem Ljajic Spor Haberler

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