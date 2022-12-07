Faslı futbolcular, Dünya Kupası'ndaki tarihi penaltılar öncesi tek bir ağızdan aynı sureyi okudu

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda tarih yazıyor. Turnuvaya devam eden tek Afrika ülkesi olan Fas, son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışları sonrası eleyerek çeyrek finale yükseldi. Seri penaltı atışları öncesi Faslı futbolcuların kenetlendiği anlar ise gündem oldu.

FATİHA SURESİNİ OKUDULAR

Normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonrası Fas, İspanya'yı yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Çok büyük sevinç yaşayan Faslı futbolcuların, penaltı atışları öncesi kenetlenerek Fatiha suresini okuması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MAÇTAN SONRA ŞÜKÜR SECDESİ

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fas'ta futbolcular, İspanya zaferinin ardından sahada şükür secdesi yaptı.