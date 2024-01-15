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Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'ya "Yaptığınız için pişman mısınız?" diye soruldu

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Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan ve yargı süreci devam eden MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı. Toplantıda veda ettikten sonra açıklamalarda bulunan Koca, "Yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuna "Benim yargı sürecim devam ediyor. Bir değerlendirme yapacağım, futbolla ve bu olaylarla ilgili ama bugün değil." cevabını verdi.

Mke Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Trendyol Süper Lig takımlarının başkanlarına veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

"VEDALAŞMAK, HELALLEŞMEK İSTEDİM"

Vakfın merkezinden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Çünkü teşrik-i mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu vesileyle geldim. Sadece ben konuştum, olayı anlattım. Sağ olsunlar onlar da dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'ya 'Yaptığını için pişman mısınız?' diye soruldu

"YARGI SÜRECİM DEVAM EDİYOR"

Faruk Koca, "Yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Bir değerlendirme yapacağım, futbolla ve bu olaylarla ilgili ama bugün değil." yanıtını verdi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Koca'nın ayrılışı sırasında dışarıya çıktı ve Koca'yı uğurladı.

Kaynak: AA / Spor

Kulüpler Birliği Vakfı Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Faruk Koca Futbol Spor Güncel Haberler

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