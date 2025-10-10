FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Başladı

13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 36 ülkeden 143 sporcunun katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyona kapsamında ilçe merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eski Alanya Belediye Binası arkasında yapılan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından katılımcı ülke ve sporcular tanıtıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin, Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Şahin, Alanya'nın yamaç paraşütü için çok güzel bir lokasyon olduğunu belirterek, "Alanya gerek sunduğu imkanlar olsun gerekse havası olsun, görsel güzellikleri olsun çok güzel bir bölge. Sizlerle birlikte bu heyecanı paylaşacak olmak bizim için büyük bir ayrıcalık, büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Hava sporlarının Türkiye'de yayılması için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Elimizden gelen gayretle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu tarz organizasyonların FAI tarafından ülkemize verilmiş olması bizim için büyük motivasyon kaynağı ve devamını da istiyoruz. Ülkemizin organizasyon kabiliyeti çok büyük. Burada yarışları izleyecek seyirciler, bu görsel şölenden çok büyük keyif alacak. Yarışmanın bir centilmenlik içerisinde geçeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Tüm sporcu ve katılımcılara başarılar diliyorum."

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Katılımcılara başarı dileyen Öztürk, "Gelen misafirlerimizin Alanya'mızın, ülkemizin tadını çıkarmalarını temenni ediyorum. Bu tarz organizasyonların şehrimizde yapılmasının artarak devam etmesini diliyorum. İnşallah dünya kupalarına, dünya şampiyonlarına, Avrupa şampiyonlarına da ev sahipliği yaparız. Şampiyonada emeği geçen başta kıymetli federasyon başkanımız ile diğer tüm kurum ve temsilcilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Antrenman yarışlarıyla başlayan ve Türkiye'yi 7 milli sporcunun temsil ettiği organizasyon, 19 Ekim Pazar günü sona erecek.