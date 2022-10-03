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Fabio Borini, son anda yedek soyundu

Spor Haberleri

Fabio Borini, son anda yedek soyundu

Fabio Borini, maç öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle son anda maçın 11'inden çıkartıldı.

Fabio Borini, maç öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle son anda maçın 11'inden çıkartıldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk ediyor. Maç öncesi son hazırlıklarını yapan kırmızı-siyahlılarda Fabio Borini, yaşadığı sakatlık sebebiyle son anda maçın 11'inden çıkartıldı.

İtalyan forvet Fabio Borini, bu sezon Karagümrük forması ile çıktığı 6 müsabakada takımına 3 gollük skor katkısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Fatih Karagümrük Fabio Borini Spor Haberler

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