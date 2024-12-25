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Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray U17, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi

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U17 Elit A Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Arda Tagay, Yusuf Dağhan Kahraman, Muhammed Arda Abir, Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt attı. Fenerbahçe'nin tek golünü Yasir Altuntaş kaydetti. Galatasaray puanını 34'e çıkarırken, Fenerbahçe 28. sırada kaldı.

Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı.

GOL OLDU YAĞDILAR

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28. sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında oynayacak.

Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray U17, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıPerwer:

1000 dereden su getirilmiş haber, yazıklar olsun

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Haber YorumlarıJon snow:

Ohhhhhhh

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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Burda da mı?

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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

iyi iyi. şimdi o sekiz taşlardan iki tane var.

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