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Eyüpspor ve Başakşehir Golsüz Eşitlikle Karşılaşmayı Tamamladı

Eyüpspor ve Başakşehir Golsüz Eşitlikle Karşılaşmayı Tamamladı
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Eyüpspor, evinde Başakşehir'i ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta iki takım da galibiyet için mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Eyüpspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Çağrı Yıldırım

Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Stepanenko, Ampem, Umut Bozok

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Ruben Vezo, Caner Erkin, Erdem Çalık, Melih Kabasakal, Emre Mor, Hamza Akman, Mame Thiam, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Arda Turan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Jerome Opoku, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Piatek, Ivan Brnic

Yedekler: Deniz Dilmen, Lucas Lima, Hamza Güreler, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Deniz Türüç, Philippe Keny, Joao Figueiredo

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Umut Bozok (Eyüpspor), Ousseynou Ba (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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