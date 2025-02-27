Eyüpspor ve Başakşehir Golsüz Eşitlikle Karşılaşmayı Tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Eyüpspor, evinde Başakşehir'i ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta iki takım da galibiyet için mücadele etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Eyüpspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Çağrı Yıldırım
Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Stepanenko, Ampem, Umut Bozok
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Ruben Vezo, Caner Erkin, Erdem Çalık, Melih Kabasakal, Emre Mor, Hamza Akman, Mame Thiam, Hüseyin Maldar
Teknik Direktör: Arda Turan
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Jerome Opoku, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Piatek, Ivan Brnic
Yedekler: Deniz Dilmen, Lucas Lima, Hamza Güreler, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Deniz Türüç, Philippe Keny, Joao Figueiredo
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kartlar: Umut Bozok (Eyüpspor), Ousseynou Ba (Başakşehir) - İSTANBUL