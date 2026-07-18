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Futbol: Hazırlık maçı

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Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller: Kerem Dönertaş (7') ve Hamza Akman (55').

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da Abant yolu üzerindeki bir otelde sürdüren Eyüpspor, kamp yaptığı tesisin sahasında Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bandırmaspor, 7. dakikada Kerem Dönertaş'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Eyüpspor, 55. dakikada Hamza Akman'ın golüyle beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın da gol arayışları sonuç vermeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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