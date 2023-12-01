Üye Girişi
Haberler

Eyüpspor'un genç kalecisi Berke Özer dikkat çekiyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eyüpspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 1'inci Lig'de oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Eyüpspor'un liderlik koltuğunda oturduğu belirtiliyor. Berke Özer, bu maçlarda kalesinde 10 gol gördü ve 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca takımının en çok forma giyen ikinci oyuncusu oldu.

1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

1'inci Lig'de oynadığı 13 maçın 11'ini kazanarak liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer'in başarılı performansı dikkatlerden kaçmadı. Takımının oynadığı 13 maçın tamamında kaleyi koruyan 23 yaşındaki file bekçisi bu maçlarda kalesinde 10 gol gördü. Berke, bu 13 maçında 6'sında ise kalesini gole kapatmayı başardı. Eyüpspor, Berke'nin 71'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktığı Bandırmaspor karşılaşmasında ise 81'inci dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

TAKIMIN EN ÇOK FORMA GİYEN İKİNCİ OYUNCUSU

Geçtiğimiz sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren genç file bekçisi, bu sezon döndüğü Eyüpspor'da takımın değişilmez isimlerinden birisi oldu. Ligde oynanan 13 maçın tamamında 11'de görev alan Berke Özer, bin 151 dakika sahada kaldı. Berke, bin 1170 dakika sahada kalan Claro'nun ardından takımının en çok forma giyen ismi olmayı başardı. 23 yaşındaki file bekçisi, sadece ligin 10'uncu haftasında 1-0 kaybedilen Bandırmaspor maçının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.

6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Eyüpspor, 13'üncü hafta sonunda topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Attığı 35 golle ligin en golcü takımı olan İstanbul ekibi, ayrıca en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda. 23 yaşındaki Berke Özer, 6 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Ligin ilk 3 haftasında gol yemeyen genç kaleci, Ümraniyespor ve Bodrumspor maçlarında da kalesini gole kapattı. Ayrıca Bandırmaspor ile oynanan müsabaka 0-0 devam ederken 71'inci dakikada sakatlanan Berke Özer oyundan çıktıktan sonra Eyüpspor mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Berke Özer Eyüpspor Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title