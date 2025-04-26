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Eyüpspor Transfer Yasağını Kaldırdı

Eyüpspor Transfer Yasağını Kaldırdı
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Eyüpspor, eski oyuncusu Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde açıkladığı davaya ilişkin alacaklarını ödeyerek transfer yasağını kaldırdığını duyurdu.

EYÜPSPOR, eski oyuncusu Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacaklarını ödemiş olup transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Eflatun-sarılı ekip şu ifadelere yer verdi;

"Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA'nın Mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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