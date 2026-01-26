Haberler

Eyüpspor-Beşiktaş maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'un teknik direktörü Atilla Gerin, ligde kalma mücadelesine devam edeceklerini belirtti. Genç bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Gerin, elde ettikleri puanın moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Beşiktaş'tan aldığımız 1 puan bizim için iyi bir puan. Geçen hafta da son 10 saniyede 2 puan bırakmıştık. Bugün de kazanıp kaybedebilirdik. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına çalıştık. Genç bir takımla oynuyoruz, bu takımın bir an önce lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor ve öz güven kazanıyorlar. Bundan mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum, inanılmaz mücadele ediyorlar. Küme düşmeme mücadelesinin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarlarımız destek olsun. Kulübümüzdeki sorunlar belli. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
