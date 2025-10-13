Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından ikas Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi imza töreninin bugün saat 16.00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.