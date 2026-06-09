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ikas Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını duyurdu

ikas Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını duyurdu
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Süper Lig ekibi İKAS Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Gerin'e 4,5 yıllık hizmetleri için teşekkür etti.

İKAS Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Eyüpspor Kulübü, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada Atila Gerin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Açıklamada, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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