Haberler

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde çıktığı 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 28 puanla ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Geçen hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 ile geçen eflatun-sarılı ekip, düşme hattındaki rakibini yenerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Kayserispor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Eyüpspor'da tedavilerine devam edilen Emre Akbaba ve Dorin Rotariu'nun yanı sıra Angel Torres forma giyemeyecek.

Ceza sınırındaki Jankat Yılmaz, Jerome Onguene ve Charles-Andre Raux-Yao, yarınki mücadelede sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

