Haberler

Eyüpspor, Çorum FK Deplasmanında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Eyüpspor, yarın saat 17.00'de Çorum Şehir Stadı'nda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Hakem Davut Dakul Çelik'in yöneteceği maçta ev sahibi 1 puanla 16., konuk ekip 3 puanla 14. sırada.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 17.00'de çalacak.

Müsabakayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Eflatun-sarılı ekip, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 3 puanla 14. sırada haftaya başladı.

Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunda yaptığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 1 puan topladı ve 16. sırada kendisine yer buldu.

Kaynak: AA
Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi

Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki çeken tesettür defilesi

Tepki çeken tesettür defilesi
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik
Fatih Sultan Mehmet’in oğlu da yaşamıştı! Bu kasabaya Türkler akın ediyor

Fatih Sultan Mehmet’in oğlu da yaşamıştı! Buraya Türkler akın ediyor
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Panodaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Panodaki afişi kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç