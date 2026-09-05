Eyüpspor, Çorum FK Deplasmanında
Trendyol Süper Lig 4. haftasında Eyüpspor, yarın saat 17.00'de Çorum Şehir Stadı'nda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Hakem Davut Dakul Çelik'in yöneteceği maçta ev sahibi 1 puanla 16., konuk ekip 3 puanla 14. sırada.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 17.00'de çalacak.
Müsabakayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.
Eflatun-sarılı ekip, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 3 puanla 14. sırada haftaya başladı.
Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunda yaptığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 1 puan topladı ve 16. sırada kendisine yer buldu.
Kaynak: AA