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Eyüpspor-Alanyaspor kritik maçta karşı karşıya

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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

İlk iki maçında rakiplerinden puan alamayan eflatun-sarılı ekip, Beşiktaş ile Gaziantep FK'ye 1-0 yenildi. Eyüpspor, -2 averajla 17. sırada bulunuyor.

Alanyaspor ise ilk hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, sahasında da Beşiktaş'ı 1-0 yendi. İlk iki haftada 4 puan toplayan Antalya ekibi, averajla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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