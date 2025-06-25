Eyüpspor, Recep Niyaz ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile sözleşmesini feshetti. Kulüp, Niyaz'a üç sezon boyunca gösterdiği özverili performans için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'e yükselişimizdeki gösterdiği özverili performansı ve Süper Lig'de ilk sezonumuzdaki katkıları için Recep Niyaz'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 2 maçta görev aldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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