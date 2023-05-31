Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan Süper Lig'e yaklaşıyor
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Rövanş 4 Haziran Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'e yükselme yarışı son sürat devam ediyor. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor seyircisi önünde Bodrumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Eyüpspor'un golünü tecrübeli forvet Mustafa Pektemek kaydetti. 34'üncü dakikada kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturan Mustafa, takımına galibiyeti getirdi.
Eşleşmeni ilk ayağını kazanan Eyüpspor, avantajı kaptı. Mücadelenin rövanşı 4 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.
Eyüpspor'un başında çıktığı ilk 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Arda Turan'ın yüzü play-off etabında güldü. Eyüpspor, play-off 1. tur ilk maçında Sakaryaspor'u Alparslan Öztürk'ün golüyle 1-0 mağlup etmişti.