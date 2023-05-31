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Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan Süper Lig'e yaklaşıyor

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Rövanş 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'e yükselme yarışı son sürat devam ediyor. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor seyircisi önünde Bodrumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Eyüpspor'un golünü tecrübeli forvet Mustafa Pektemek kaydetti. 34'üncü dakikada kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturan Mustafa, takımına galibiyeti getirdi.

Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor

Eşleşmeni ilk ayağını kazanan Eyüpspor, avantajı kaptı. Mücadelenin rövanşı 4 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.

Eyüpspor'un başında çıktığı ilk 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Arda Turan'ın yüzü play-off etabında güldü. Eyüpspor, play-off 1. tur ilk maçında Sakaryaspor'u Alparslan Öztürk'ün golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler

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