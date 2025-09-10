Haberler

Eyüpspor, Mateusz Legowski'yi Transfer Etti

Süper Lig ekibi Eyüpspor, İtalya'nın Salernitana takımında forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Legowski'nin önemli bir potansiyel olduğunu belirtti.

Süper Lig ekibi Eyüpspor, orta sahaya takviye yaptı. Eflatun-sarılı ekip, İtalya Serie C ekibi Salernitana'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı orta saha Mateusz Legowski'yi renklerine bağladı. Mateusz Legowski için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Mateusz önemli bir potansiyel, yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. ikas Eyüpspor'a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur" ifadelerinde bulundu.

MATEUSZ LEGOWSKI: BU KULÜP İÇİN FORMA GİYMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Mateusz Legowski ise, "İkas Eyüpspor'a geldiğim ilk andan beri herkes çok profesyonel ve iyi karşıladı beni. Tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. İlk antrenmanımı yaptım, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi beni çok iyi karşıladılar. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

