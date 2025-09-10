Eyüpspor, Mateusz Legowski ile Anlaştı

Eyüpspor, İtalyan ekibi Salernitana'nın Polonyalı orta saha oyuncusu Mateusz Legowski ile anlaşmaya vardı.

Polonyalı oyuncu Mateusz Legowski için düzenlenen imza töreninde konuşan asbaşkan Fatih Kulaksız,

"Mateusz önemli bir potansiyel, yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Eyüpspor'a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur" dedi.

Mateusz Legowski ise, "Eyüpspor'a geldiğim ilk andan beri herkes çok profesyonel ve iyi karşıladı beni. Tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. İlk antrenmanımı yaptım, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi beni çok iyi karşıladılar. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL