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Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu belli oldu

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Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sarı kırmızılı takım, futbolcunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı kırmızılı takım, tecrübeli oyuncunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise gerilme tespit edildiğini belirtti.

Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu belli oldu

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır."

10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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