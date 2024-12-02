Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı kırmızılı takım, tecrübeli oyuncunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise gerilme tespit edildiğini belirtti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır."

10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.